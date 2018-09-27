بالفيديو.. تسريب ” باين حبيت ” من ألبوم الهضبة الجديد

أماني الغامدي(صدى):

تسربت الأغنية السادسة من ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد ” كل حياتي ” ، والتي تحمل اسم ” باين حبيت ” ، والذي انتهج فيه طرح أغنية كل عدة أيام.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب للأغنية السادسة ” باين حبيت ” والتي تعاون فيها مع العالمي مارشميلو.

يُذكر أن الهضة طرح 5 أغاني من ألبومه وهي ” كل حياتي، ده لو اتساب، هدد، يتعلموا، وتعالي ” ، كما أنه من المقرر الانتهاء من طرح الألبوم بالكامل قريبًا في الأسواق.

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