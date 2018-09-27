” الإسكان ” توضح مزايا رسوم إثبات الجدية

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الإسكان، عن مزايا تطبيق رسوم ” إثبات الجدية ” والتي تتمثل في دفع مبلغ مالي من قبل المستفيد إلى المطور العقاري.

وأكدت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن رسوم إثبات الجدية ستضمن للمستفيد عدة أمور، أبرزها حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول ستوفر له الوزارة ممول آخر.

كما أشارت إلى أن المبلغ المدفوع سيسحب من قيمة المنتج، لافته إلى أنه في حال قرار إلغاء الطلب من قبل المستفيد يمكن استرجاع المبلغ المدفوع، وذلك في ظل وجود عدد من التساؤلات من قِبَل بعض المستفيدين الذين ذكروا أن رسوم إثبات الجدية ستبلغ 1500 ريال.

وكانت وزارة الإسكان كشفت عن سعيها لإلزام مستفيديها بدفع رسوم حجز على الوحدات السكنية تحت مسمى ” إثبات جدية ” ، وذلك في ظل رصد كثرة إلغاء المستفيدين لحجوزاتهم الأولية ما أدى إلى تأخر بيع الوحدات وبدء تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له.

يُذكر أن وزارة الإسكان وعدت بتوزيع ما لا يقل عن 300 ألف منتج خلال العام الجاري؛ حيث وصل العدد في العام الماضي إلى أكثر من 280 ألف منتج سكني.

اقرأ أيضًا: