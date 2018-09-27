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مبالغ خيالية يتلقاها المشاهير مقابل منشوراتهم على إنستجرام

مبالغ خيالية يتلقاها المشاهير مقابل منشوراتهم على إنستجرام
وكالات(صدى):

استطاع عدد من المشاهير أن يكسر كل التوقعات بتحقيق أرباح ضخمة من حساباتهم على موقع ” إنستجرام ” ، حيث حقق بعضهم مبلغًا وصل إلى مليون دولار للمنشور الواحد.

وتحصل كايلي جينر: مليون دولار للمنشور الواحد، 112 مليون متابع؛ فيما تحصل سيلينا جوميز: 800 ألف دولار للمنشور الواحد، 139 مليون متابع، وكريستيانو رونالدو: 750 ألف دولار للمنشور الواحد، 137 مليون متابع، كيم كارداشيان: 720 ألف دولار للمنشور الواحد، 114 مليون متابع.

وفي السياق نفسه، تحوز بيونسيه: 700 ألف دولار للمنشور الواحد، 116 مليون متابع، ودوين جونسون: 650 ألف دولار للمنشور الواحد، 111 مليون متابع، وجاستن بيبر: 650 ألف دولار للمنشور الواحد، 111 مليون متابع، ونيمار: 600 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع، وليونيل ميسي: 500 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع، وكيندال جينر: 500 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.


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