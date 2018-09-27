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منسوبي مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يتبرعون بدمائهم في يوم الوطن

منسوبي مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يتبرعون بدمائهم في يوم الوطن
محمد السعران(صدى):

أطلق مستشفى الولادة والأطفال بتبوك ممثلا بقسم المختبر حملة تبرع بالدم , شارك فيها عدد من منسوبي المستشفى ، وذلك بالتزامن مع احتفال ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة ، وترسيخاً لمبادئ المشاركة المجتمعية والمبادرة وعمل الخير.

وأوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال بتبوك حميد بن سليم المقبلي ، إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف ، خصوصا أننا نعيش هذه الأيام مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً وهي ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة , والتي تتجلى فيها أروع صور التلاحم الحقيقي بين أفراد المجتمع وقيادتنا الرشيدة يحفظها الله .


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