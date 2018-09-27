بالصور.. انطلاق شيفروليه سيلفرادو 6×6 بقوة 808 حصان من هينيسي

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

بدأت عدد من شركات السيارات ببناء سيارات بيك أب وSUV ذات ستة عجلات، ذلك بعد نجاح مرسيدس AMG G63 6×6، لتكون شركة هينيسي للتعديلات هي الأخيرة في ذلك بكشفها تفاصيل جولاياث 6×6 القادمة.

تأتي جولاياث 6×6 على هيئة بيك أب ذات ستة عجلات مستندة على شيفروليه سيلفرادو تريل بوص 2019، حيث تم تزويدها بمحور خلفي إضافي، صندوق خلفي مخصص، نظام تعليق بطول 203 ملم، عجلات 20 إنش مع إطارات BFG قياس 37 إنش للطرق الوعرة، وتضمنت التحديثات الأخرى عمود مقاوم للإنحراف، مصابيح LED إضافية، مصدات مخصصة وشارات هينيسي.

بالإضافة إلى التغييرات الظاهرية، حصل محرك V8 سعة 6.2 لتر الخاص بسيلفرادو على سوبر تشارجر سعة 2.9 لتر ونظام عادم جديد من الستانلس ستيل، وهو ما يجعل البيك أب بقوة 705 حصان و914 نيوتن.متر من عزم الدوران، أي بزيادة قدرها 285 حصان و395 نيوتن.متر عن السابق، ما يعني إمكانية التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية، مع توفر خيار تحديث أخر باسم “ستوركر موتور”، وهو ما سيعمل على رفع قوة المحرك إلى 808 حصان.

هذا وسيقتصر الإنتاج على 24 وحدة فقط مع أسعار تبدأ من 375,000 دولار، بما يعادل 1.4 مليون ريال، إضافة لتوفير العديد من الإضافات الاختيارية مثل مكابح بريمبو وتخصيصات للداخلية.