بالصور.. تواصل فعاليات احتفالات اليوم الوطني 88 بالقرية التراثية في رجال ألمع

محمد السعران(صدى):

تواصلت مساء أمس الأربعاء فعاليات الإحتفال باليوم الوطني الـ88 للمملكة الذي تقيمه بلدية رجال ألمع بالقرية رجال التراثية في يومها الثاني برعاية وتشريف من سعادة محافظ رجال ألمع الأستاذ” صالح بن سعد آل فردان” ، وتشريف أمين منطقة عسير المهندس ” وليد بن محمد عقلة الحميدي ” والذي تحتفي فيه المملكة بذكرى تأسيسها على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز ، وذلك بحضور العديد من مديري الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل ووجهاء وأعيان وأهالي المحافظة حيث تم تخصيص هذا اليوم لتكريم رجال الأمن والإحتفاء بهم نظير ما يبذلونه من جهد وعرق في خدمة الوطن والمواطن والمقيم .

هذا وقد كانت بداية اليوم الثاني ، الذي كان من تقديم الأستاذ “محمد بن عبدالرحمن” ، بخير استهلال وأفضل استفتاح بآيات بينات من القرآن الكريم ، تبعها عرض لوحة فنية تحكي تاريخ ملوك المملكة منذ تأسيسها والنهج القويم الذي كانوا يسيرون عليه أسوة بالملك المؤسس رحمه الله والذي أتخذ الحكمة والعدل وحب المواطنين شعاراً ومبدأً له وسار على هذا النهج أبناؤه من بعده رحمهم الله تعالى وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه .

بعد ذلك أُلقيت كلمة رجال الأمن في المحافظة المحتفى بهم ألقاها نيابة عنهم العقيد “خالد سليمان العلكمي” مدير شرطة محافظة رجال ألمع هنأ من خلالها القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم مؤكداً أن رجل الأمن يشعر بالسعادة والفخر حينما يخدم وطنه ودينه ومليكه وتهون الصعاب التي يواجهها حين تُذكر كلمة الوطن ، مضيفاً أن هذا الجهد ينبع من حب الأوطان .

أعقب ذلك كلمة للمستشار الرائد متقاعد “إبراهيم يحيى أبو شرارة” مستشار المدير التنفيذي لشركة نجم والاحتفاء به كشخصية مميزة .

بعد ذلك قام سعادة المحافظ “آل فردان” ورئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” بتكريم رجال الأمن بالمحافظة على جهودهم ، والذي يعتبر أقل تقدير على ما يقومون به من سهر وجهد وتعب على راحة المواطن والمقيم .

وفي ختام الحفل تم تقديم أوبريت بعنوان “كلنا أمن” كلمات الشاعر محمد جابر وأداء مؤيد دهل .