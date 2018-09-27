صحة الشرقية تبدأ الأسبوع القادم برصد ” المدخنين ” في المنشآت الصحية

سعيد العجل(صدى):

قامت صحة الشرقية بوضع الملصقات التحذيرية بمنع التدخين تتضمن الغرامات المفروضة على المخالفين وذلك في خطوة إستباقية لبدء مهام اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في المنطقة مطلع الأسبوع المقبل ، حيث سيتم تنفيذ الجولات المفاجئة ورصد المخالفات في المنشآت الصحية بعد إنتهاء فترة التوعية وتوضيح الأنظمة ، وتتضمن هذه الملصقات التحذيرية مقدار الغرامة المالية للمخالف وتتمثل في فرض غرامة 200 ريال للمخالف .

وبينت صحة الشرقية أنه سيتم رصد المدخنين المخالفين في المنشآت الصحية عبر الزيارات المستمرة المفاجئة من قبل المفتشين وكذلك عبر كاميرات المراقبة بهدف إشعار المدخن بخطورة التدخين وأضراره وتحفيزه للإقلاع عنه ، إضافة إلى منع التدخين السلبي وتوفير بيئة عمل خالية من التدخين . ودعت العاملين في القطاع الصحي إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بمنع التدخين الذي يشكل خطراً على صحة الفرد والمجتمع .