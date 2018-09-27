عصابة ترتكب حوادث النشل على طريقة ” ريا وسكينة “

القاهرة(صدى):

قام 4 سيدات ورجل، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب حوادث النشل بمحافظة الإسكندرية في مصر على طريقة ” ريا وسكينة ” القديمة، حيث لجأوا للخطط القديمة في النشل.

وبالتطرق للتفاصيل، يقوم اثنتان من السيدات بالتحدث مع الضحية وتدخل الأخريان عليه ليستولوا علي ما يملكه من مال أو أي شيء يقع في أيديهن.

وفي حال شعر بهم الضحية، يتدخل خامسهم وهو رجل المواقف الصعبة، ليدخل بينهم ويمسك بالشجار مع الضحيه لكي يتمكنا من الهرب.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على التشكيل العصابي بعد إعداد أكمنةلاستهدافهم، حيث تمكنت إحداها من ضبطهم وبمواجهتهم, اعترفوا بارتكاب 25 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.