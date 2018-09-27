مكسيم خليل يكشف سبب حرمان زوجته من حضور مهرجان الجونة

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان السوري مكسيم خليل، عن سبب تغيب زوجته الفنانة سوسن أرشيد عن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية بمصر.

وعبر ” خليل ” عن حزنه لعدم ظهور زوجته معه خلال مشاهدة العرض الأول من فيلمها ” يوم أضعت ظلي ” ، قائلًا ” كنت أتمنى أن تشاركني اللحظات السعيدة التي أعيشها في مصر “.

وأوضح أنها كان من المفترض أن تحضر معه فعاليات المهرجان، ولكنها حُرمت من الحصول على تأشيرة دخول وبالتالي لم تتمكن من الوصول إلى مصر.

وخلال تصريحات له بقناة ” النهار ” ، كشف مكسيم خليل عن سبب غيابه عن السينما المصري، قائلًا ” أنا عاشق للدراما المصرية وكل ما عرض عليّ في السابق من أعمال ووجدت أنه يناسبني، وافقت عليه على الفور، ولكني في الوقت الحالي، أبحث عن العمل الجيد الذي يستفزني لتقديمه، وهذا العمل لم يُعرض عليَّ بعد “.