” تقرير دولي ” : المملكة تنجح في التصدي لغسل الأموال ورعاة الإرهاب

علي القحطاني (صدى):

أعلن تقرير مجموعة العمل المالي عن نجاح المملكة في إدخال تغييرات جذرية بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بما يتواكب مع توصيات مجموعة العمل المالي المحدّثة، مشيدة بالتدابير التي اتخذتها السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتشديد الدور الرقابي خلال الآونة الأخيرة .

جاء ذلك في التقرير الذي صدر مؤخراً من مجموعة العمل المالي والذي تطرق إلى أمورٍ عدة منها موضوع التنسيق والتعاون في مجال تطوير السياسات والاستجابة للمخاطر التي تواجهها المملكة، واعتبار ذلك نقطة قوة مهمّة في النظام السعودي.

وأشار التقرير إلى أن المملكة أثبتت أن لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرّض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر وذلك عبر القيام بعملية تقييم قوية باستخدام مجموعة واسعة من المعلومات. واتّخذت في هذا الصدد عدّة تدابير لمعالجة المخاطر المعيّنة التي تمّ تحديدها من قبل التقييم الوطني للمخاطر.

وقال التقرير أن المملكة تطبّق ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات وبالإضافة إلى فرض تدابير أخرى، تخفّف إلى حدّ ما من مخاطر سوء استخدام الأجانب للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية. وأنه على الشخص الاعتباري الراغب في الاستثمار في المملكة أن يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار التي تتحقّق من الملكية وهيكل السيطرة والوضع المالي

للمستثمرين الأجانب.