امرأة تطلب الطلاق من زوجها لحفاظه على والدته: ابن أمه

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على خطبة فتاة رأى فيها الصلاح؛ فوافقت على الفور لما سمعت عنه من حسن الخلق والالتزام والوقار؛ لتستمر الخطبة 3 أشهر فقط ويتم الزواج بعدها في بيت العائلة التي طالما ما رفضته الفتاة.

مرت أشهر الزواج الأولى بسلام؛ لتبدأ بعدها الخلافات والشجار بين الزوجة ووالدة الزوج التي كانت تعيش معهما بنفس المنزل، وأخذ الزوج يحاول تهدئة الأمور بين زوجته ووالدته فكانت تنتهي المشكلات في كل مرة.

وذات يوم، طلب الزوج من زوجته أن يذهبا إلى مصيف، فوافقت بشرط ألا يصطحبا أمه معهما؛ ليرفض الزوج ذلك فتترك له الزوجة المنزل وتذهب إلى بيت أبيها وتطلب منه أن يأخذ لها منزلًا بعيدًا عن والدته؛ فيرفض ترك والدته بمفردها؛ فترفع عليه الزوجة دعوى ” خلع ” بحجة أنه ” ابن أمه ” .