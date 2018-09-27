امرأة تطلب الطلاق من زوجها لحفاظه على والدته: ابن أمه
أقدم شاب مصري على خطبة فتاة رأى فيها الصلاح؛ فوافقت على الفور لما سمعت عنه من حسن الخلق والالتزام والوقار؛ لتستمر الخطبة 3 أشهر فقط ويتم الزواج بعدها في بيت العائلة التي طالما ما رفضته الفتاة.
مرت أشهر الزواج الأولى بسلام؛ لتبدأ بعدها الخلافات والشجار بين الزوجة ووالدة الزوج التي كانت تعيش معهما بنفس المنزل، وأخذ الزوج يحاول تهدئة الأمور بين زوجته ووالدته فكانت تنتهي المشكلات في كل مرة.
وذات يوم، طلب الزوج من زوجته أن يذهبا إلى مصيف، فوافقت بشرط ألا يصطحبا أمه معهما؛ ليرفض الزوج ذلك فتترك له الزوجة المنزل وتذهب إلى بيت أبيها وتطلب منه أن يأخذ لها منزلًا بعيدًا عن والدته؛ فيرفض ترك والدته بمفردها؛ فترفع عليه الزوجة دعوى ” خلع ” بحجة أنه ” ابن أمه ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54827 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينه ,,
,, بس الوالده مايفرط فيها .. انتبه لهذا رحمك الله ,,
ابوعبدالعزيز[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصر عجايب ومشاكل يوميه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4537 ] نشر منذ 2 ساعتين
لقب ابن امه وافضل من خروف زوجته
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2749 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشهد بالله انك نشمي , خلها تضف وجهها اللي مثلها فراقها عيد ,وفكة من جحى غنيمة ,او مثل ماقال احدهم
ياعاذلـــي يكفــــي عتاب وجفــــــى ولــــــــوم *** اللــــي تلومنــــي فيــه معقــــول برضــــــاه جنـــــــــه
ما لمــــتك يوم صار للحـــزن والهم منزل منك*** على ميمتك تقلب في علة ضاقت صـدور منـها ومنــــه
هجـــرت الدار والعجـــــيان وكم سائلو عنـــــك *** اداري عــــنك وزيــن لك الاعــــذار وشاغلــــــي همـه
ما حسبتك تراددني في رضاها يوم ولا هقيتها مــنك *** لا تخيرني وليفي بين عينين مالي غنــى عــنك ولا عنــه
واذا سقت الجهالة والجفى وتكدر خاطري مـنك*** اقول لك ميمتى ما انخلق منها اثنين و مثلك أنخلق امـه
عبد الله[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو أنه مايفرط في أمه بس أشد ماأكره لما مايكون فيه خصوصيات بين الزوج والزوجة والأم تدخل في كل شي
ابن البلد[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلتها والله يعوض ابرك منها
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4090 ] نشر منذ 60 دقيقة
والله الام على العين والرأس وبدل الزوجه عشره
بس انا لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه المفروض اهو يحاول يرضى الطرفين واذا ماهو بقادر لايتزوج من البدايه ولا يلعب في بنات الناس
أبو عبد الله[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 51 دقيقة
ناقص تاخذها معك لشهر العسل فاهمين البر غلط
بنات الناس مو لعبة