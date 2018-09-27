بالفيديو.. رانيا يوسف: فيلم يوم الدين بهدلني

القاهرة(صدى):

أثار فيلم ” يوم الدين ” بكاء الفنانة المصرية رانيا يوسف، أثناء عرضه في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

وصرّحت رانيا يوسف على هامش المهرجان، معلقةً على بكائها بسبب فيلم ” يوم الدين ” قائلةً: ” الفيلم بهدلني، وقطع قلبي، ومستوى الأفلام جيد وترفع شعار سينما من أجل الإنسانية. ”

وعلى جانبه آخر، أكدت الفنانة المصرية أنها تقوم بتصوير فيلمين جديدين هما ” دماغ الشيطان ” و ” عش الدبابير ” ، بعد الانتهاء مؤخرًا من فيلم ” أسوار ” الذي كان من المقرر أن يشارك في مهرجان الجونة، لكن التأخير في التصوير منعه من المشاركة.