” ناسا ” تكشف معلومات غامضة حول الأرض: تتأرجح وتتذبذب

كاليفورنيا(صدى):

تتبع فريق من العلماء الذين يعملون في مختبر الدفع التابع لوكالة ” ناسا ” في كاليفورنيا، التغيرات التي تجعل الأرض تتأرجح ضمن ظاهرة يطلق عليها ” الحركة القطبية على مدار القرن العشرين كاملًا.

واكتشف العلماء، أن الأرض تتأرجح خلال دورانها وتنجرف بنحو 10 أمتار أكثر من القرن الماضي، لافتين إلى أنها لا تدور بسلاسة كتلك المجسمة التي نراها بل تنجرف وتتذبذب أثناء الدوران.

وحدد العلماء في ” ناسا ” ثلاثة أسباب رئيسية لتحرك الكوكب بهذه الطريقة، والتي تمثلت في ” الارتداد الجليدي، والحمل الحراري للدثار، بالإضافة إلى التأثير البشري والذي يعود إلى البيئة سريعة الاحترار جراء تغير المناخ “.