قائد الشباب جاهز لمواجهة الرائد

ماجد محمد(صدى):

أصبح قائد فريق الشباب ومهاجمه ناصر الشمراني، جاهزًا للمشاركة في مباراة الفريق أمام الرائد، غدًا الجمعة؛ ضمن لقاءات الجولة الـ4 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسعى ” الشمراني ” للعودة للتهديف والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز والنقاط الـ3؛ فيما ينهي مدرب فريق الشباب سوموديكا اليوم الخميس، مخططاته الفنية لمباراة الرائد؛ إذ سيجري الفريق مرانًا خفيفًا سيركز خلاله سوموديكا على تنفيذ بعض المهمات الفنية لعناصر الفريق الأساسية التي سيخوض بها المواجهة.

وفي السياق نفسه، ستتوجه بعثة الفريق الشبابي لبريدة من أجل التأهب لخوض اللقاء المنتظر، كما حرص رئيس النادي خالد البلطان على الوقوف على تحضيرات الفريق الفنية في الأيام الماضية، بهدف الاطمئنان على جاهزية الفريق لمباراة الرائد.