وزير الخارجية يشارك في الاجتماع رفيع المستوى بشأن سوريا

جنيف(صدى):

شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم في الاجتماع رفيع المستوى بشأن سوريا الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع في سوريا بشكل عام وفي إدلب بشكل خاص، بالإضافة إلى بحث سبل إنشاء منطقة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة.

من جهة أخرى، استقبل معالي وزير الخارجية في نيويورك اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن.

كما استقبل معاليه في نيويورك اليوم كلاً من معالي وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل فونتيليس، ومعالي وزير خارجية جمهورية قرغيزستان أرلان عبدالدايف، ومعالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمود قريشي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الثالثة والسبعين.

وجرى خلال الاستقبالات بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات إقليمياً ودولياً.

حضر اللقاءات معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبد الرحمن الرسي.

كما شارك معالي وزير الخارجية في ندوة أقامها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، بحضور عدد من القيادات السياسية والفكرية الأمريكية.