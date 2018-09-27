بحضور المحافظ.. النقيع تحتفل باليوم الوطني الـ 88 بفعاليات متنوعة

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى محافظ بيشة الأستاذ محمد بن سعيد بن سبره ، احتفال أهالي مركز النقيع بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 ، والتي اشرفا عليها ريس مركز النقيع الأستاذ / احمد بن علي ال فرحان بحضور عدد من رؤساء المراكز والدوائر الحكومية ومشائخ وأعيان المحافظة .

وبوصول المحافظ فور وصوله مقر الحفل بزيارة ركن التعليم والذي رفع فيه السلام الوطني وعقب ذلك جولة في الحديقة والتي اشتملت علي اركان عدة تضم الاسر المنتجة والرسم التشكيلي والتنمية الاجتماعية بعد ذلك انتقل المحافظ الي الساحة الشعبية بالمركز وهناك انطلق فقرات الحفل الخطابي بالسلام الملكي ثم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبيه للمشرف العام للجان التنظيمية للإحتفال رئيس مركز النقيع الأستاذ/ احمد بن علي ال فرحان رحب فيها بالحضور في احتفالية الوطن الغالي، مستحضراً ماقام به مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه من جهود عظيمة نتاجها توحيد شتات هذه البلاد وإرساء دعائم الأمن والأمان والتنمية تحت راية (لاإله إلا الله محمد رسول الله ) ومن بعده أبناءه البررة أمتداداً ووصولا إلى العهد الزاهر ومايحضى به من تطور في كل المجالات بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود( أيده الله بنصره ) .

بعد ذلك القى رئيس المجلس البلدي بمركز النقيع عامر بن سالم السلولي كلمه بهذه المناسبة الغاليه.

بعد ذلك قدمت شيلة وطنية من كلمات محمد سعيد اليتيم وأداء المنشد محمد فراج الاكلبي وبعدها القى الشاعر بجاد بن سعيد القحطاني والشاعر محمد بن ناصر بن عباد السلولي قصائد شعريةثم اوبريت وطني ثم قصيدة للشاعر علي محمد اليتيم ثم اوبريت وطني فقصيدة للشاعر عبدالله محمد دعلوج قصيدة وطنية بمناسبة اليوم الوطني 88 وقبل الختام كرم محافظ بيشة أبناء الشهداء واسرهم وايضا القائمين

بعد ذلك كرم المحافظ المشاركين والداعمين.

هذا وقد اكتضت جنبات الساحة ابشعبية بمركز النقيع بالمواطنين والأسر والاطفال الذين حرصو علي الحضور ابتهاجا وفرحا بهذة المناسبة وارتسمت علي وجوهم ألوات الفرح والسعادة احتفاء بهذة المناسبة الغالية.