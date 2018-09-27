7 نصائح تحمي طفلك من التحرش في المدرسة

أماني الغامدي(صدى):

ينتاب الأمهات، الشعور بالقلق والخوف على الأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة خاصة مع انتشار حوادث التحرش الجنسي بين الأطفال، وتحرص بعض الأمهات على توعية الصغار من مثل هذه الحوادث لتجنبها.

وفي هذا الصدد تقدم ولاء يحيى، استشارى نفسى وأسرى، 7 نصائح تحمي الطفل من التحرش في المدرسة، أبرزها:

1- يجب أن تصاحب الأم طفلها وتحكي معه باستمرار وتسأله بكل حب وليس بالأمر عن يومه الدراسى وأصدقائه وكيف قضى يومه، لأن ذلك يخلق مساحة من الحوار تستطيع الأم من خلاله توعية طفلها.

2- على الأم أن تعلم طفلها بأنه لا يجوز أن يخلع ملابسه أمام أي شخص لأنها من الخصوصيات.

3- يجب تعريف الطفل بأماكن جسمه الحساسه الذي لا يجوز أن يراها أحد.

4- على الأم ألا تسمح لأبنائها بتغيير ملابسهم أمام بعض حتى ولو من بنى جنس واحد.

5- على الأم أن تنبه على طفلها أن لا يتواجد خارج فصله في المدرسة إلا مع المعلمة الخاصة به أو بتكليف منها غير ذلك لا يجوز.

6- يجب التنبيه على الطفل بعدم مصاحبة أصدقاء أكبر من سنه لعدم التوافق بينهم.

7- التنبيه على الطفل بعدم الحديث مع أي شخص مجهول أو أخذ شيء منه.