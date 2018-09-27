سفارة خادم الحرمين لدى نيوزيلندا تحتفل باليوم الوطني الـ88

محمد السعران(صدى):

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون مساء يوم الأثنين ١٤٤٠/١/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٢٤م حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانون لليوم الوطني للمملكة.

وقد ألقى القائم بأعمال السفارة الأستاذ صالح عبدالله النويصر كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومة وشعب المملكة، كما تطرق للعلاقات السعودية النيوزيلندية المتميزة.

وقد تزامن ذلك مع حضور عدد من أعضاء لجنة الصداقة السعودية النيوزيلندية برئاسة عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة الأستاذ خالد عبدالله العبداللطيف.

كما حضر الحفل نائب وزير الخارجية النيوزيلندية السيد جيف لانغلي ورئيس أدارة الشرق الأوسط السيد ستوارت هورن وعدد من المسئولين الحكوميين وأعضاء البرلمان النيوزيلندي ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى نيوزيلندا وعدد من الطلبة.