سياحة الباحة تنفذ ورشة تدريبية عن اليوم الوطني بمعهد السياحة

محمد السعران(صدى):

نظم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) يوم امس ورشة تدريبية بمناسبة اليوم الوطني وذلك عن الوطن وفرص العمل السياحية لأبنائه بمقر المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة بحضور المهندس حامد العامري مدير قسم التطوير السياحي ومدير المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة الاستاذ تركي الزهراني.

وقد قدم الورشة التدريبية الدكتور سفر الغامدي مع طلاب المعهد .

من جانبه اوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري ان هيئة السياحة تسعى لتفعيل البرامج السياحية والتراثية ، وزرع روح الولاء والانتماء للوطن، ونشر الثقافة والوعي للمواطنين، ودعم وتعزيز الصور الذهنية عن السياحة المحلية داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأمنها واستقرارها .

من جانبه اوضح مدير المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة الاستاذ تركي الزهراني ان ذكرى اليوم الوطني 88 خالدة في القلوب وأن أبناء وبنات الوطن يفاخرون ويستذكرون من خلال هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا ملاحم البطولة والتوحيد التي قادها المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثرا

كما قدم الزهراني شكره للمركز الوطني لتنمية الموارد البشريه ” تكامل ” على ما يقدمه من ورش عمل و برامج تدريبيه لدعم الشاب السعودي.