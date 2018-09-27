تأجيل إجراء عملية فصل التوأم السيامي ” شيخة وشموخ ” بسبب عارض صحي

حمود العنزي (صدى):

قرر الفريق الطبي والجراحي تأجيل عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ ،والتي كان من المقرر إجراءها اليوم الخميس، بسبب عارض صحي وارتفاع في درجة الحرارة وبوادر التهاب لديهما.

أوضح ذلك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وقال الربيعة: ” حرصا على حياتهما وسلامتهما وتماشيا مع المعايير الطبية فقد قرر الفريق تأجيل العملية لحين استقرار حالتهما بآذن الله تعالى سائلا الله للتوأم الصحة والعافية ” .