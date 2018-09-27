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اعتنق الإسلام قبل 5 شهور.. تفاصيل جديدة عن قاتل مدير كهرباء فرسان

اعتنق الإسلام قبل 5 شهور.. تفاصيل جديدة عن قاتل مدير كهرباء فرسان
تركي السالم(صدى):

قالت مصادر، إن الوافد الفلبيني الذي قتل مدير كهرباء فرسان، أمس الأربعاء، قد أشهر إسلامه قبل 5 أشهر، مشيرة إلى أنه كان على خلاف مع عامل باكستاني.

وأوضحت المصادر أن خلافًا شب بين الوافدين الفلبيني والباكستاني، ما اضطر الثاني للفرار والدخول إلى مبنى شركة الكهرباء، واحتمى بمديره الذي حاول تهدئة القاتل.

وعلى الفور سدد المقيم الفلبيني عدة طعنات لمدير المكتب، أردته قتيلًا في الحال، وواصل هجومه، وأفرغ محتويات طفاية حريق تجاه مواطن آخر بعدما حاول السيطرة عليه، ما أدى إلى سقوطه مغشيًا عليه.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 54822 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العظيم ,,

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