50 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض ،عن توفر 50 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس في التمريض للعمل بمسمى أخصائي تمريض.

واشترطت المدينة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ،مع ضرورة الحصول على درجة البكالوريوس معتمدة في علوم التمريض ،وأن يكون مسجلاً في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت إلى شرط إجادة اللغة الإنجليزية ،وإجادة الكمبيوتر المستوى الأساسي والمستوى المتوسط والقدرة على العمل بفعالية مع المرضى ،الأسر، الزملاء والقدرة على العمل بشكل مستقل وتعاوني.

وأوضحت أن التقديم متاح حتى تاريخ 2018/10/06 ، ويمكن التقديم من هــــنــا.