خادم الحرمين: ليست هناك حصانة لأحد.. الجميع سواء

علي القحطاني (صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- ، مساء أمس الأربعاء، على أن الجميع في المملكة سواء، ولا فرق بينهم، وليست هناك حصانة لأحد.

وقال خادم الحرمين حفظه الله، خلال تواجده بمقر إمارة المدينة، حيث دشن عدداً من المشاريع، : ” الجميع في المملكة سواء لا فرق بين هذا وبين ذاك ” .

وأشار إلى أنه في بعض الدول حصانة للبعض بينما في المملكة يستطيع أي فرد أن يتقدم بشكواه على أي شخص، كما فعل الملك عبدالعزيز .

وجاءت تصريحات الملك سلمان ضمن كلمة ألقاها خلال حفل أقامه أهالي المدينة المنورة في مقر إمارة المنطقة.

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