خادم الحرمين: ليست هناك حصانة لأحد.. الجميع سواء
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- ، مساء أمس الأربعاء، على أن الجميع في المملكة سواء، ولا فرق بينهم، وليست هناك حصانة لأحد.
وقال خادم الحرمين حفظه الله، خلال تواجده بمقر إمارة المدينة، حيث دشن عدداً من المشاريع، : ” الجميع في المملكة سواء لا فرق بين هذا وبين ذاك ” .
وأشار إلى أنه في بعض الدول حصانة للبعض بينما في المملكة يستطيع أي فرد أن يتقدم بشكواه على أي شخص، كما فعل الملك عبدالعزيز .
وجاءت تصريحات الملك سلمان ضمن كلمة ألقاها خلال حفل أقامه أهالي المدينة المنورة في مقر إمارة المنطقة.
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أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 2 ساعتين
ادامك الله لشعبك وامدك بالصحة والعافية وحفظ الله عضدك ولي العهد واعانة ونصرة على الفاسدين ومن يريد زعزعة استقرارنا والحمد لله على نعمة الأمن والأمان حصينة انشاءلله بضل القيادة والمخلصين ٠
متحت[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 2 ساعتين
أول وفعل…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54823 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظك الله وادام عزك وبقاءك ياخادم البيتين الشريفين ، هذا ماعهدناه منكم , رعاكم الله ,, آمين ,,
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 1 ساعة
(((( كلامك درر يابو فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد *** يالي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الطيب طاريك )))) وسلامتكم