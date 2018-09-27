مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمكة

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر، بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم، وذلك من الخرمة بإتجاه ظلم.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر، في محافظة الطائف شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه ثلاث فرق اسعافية وبمتابعة القائد الميداني رايد الحارثي .

وعند وصول الفرق الاسعافية تبين وجود 7 حالات اثنتان منها انتقلت إلى رحمة الله .

وتم التعامل مع الخمس إصابات المتبقية، وتقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقل أربع حالات منهم إلى مستشفى الخرمة العام فيما رفضت الحالة الخامسة النقل .