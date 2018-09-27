رفض توصية ” إقبال درندري ” بسفر المرأة دون إذن ولي أمرها

عادل الحربي (صدى):

رفض مجلس الشورى ، التوصية التي تقدمت بها عضو المجلس إقبال درندري ، والتي طالبت فيها بسفر المرأة الراشدة دون اشتراط ولي أمرها.

وعارض 58 عضوًا بالمجلس التوصية ،بينما أيدها 43 صوتًا فقط وبالتالي لم تنجح.

‏من جانبه كتبت درندري في تغريدة لها عبر موقع ” تويتر ” : ” توصيتي التي قدمتها على تقرير وزارة الداخلية لتمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن من ولي أمرها، نوقشت اليوم، ولم تحصل على التصويت الكافي؛ لذا لم تنجح التوصية ” .