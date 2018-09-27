رفض توصية ” إقبال درندري ” بسفر المرأة دون إذن ولي أمرها
رفض مجلس الشورى ، التوصية التي تقدمت بها عضو المجلس إقبال درندري ، والتي طالبت فيها بسفر المرأة الراشدة دون اشتراط ولي أمرها.
وعارض 58 عضوًا بالمجلس التوصية ،بينما أيدها 43 صوتًا فقط وبالتالي لم تنجح.
من جانبه كتبت درندري في تغريدة لها عبر موقع ” تويتر ” : ” توصيتي التي قدمتها على تقرير وزارة الداخلية لتمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن من ولي أمرها، نوقشت اليوم، ولم تحصل على التصويت الكافي؛ لذا لم تنجح التوصية ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19918 ] نشر منذ 1 ساعة
ما يحتاج توصيه اذا عند المراءه تصريح من قبل ولي امرها عن طريق ابشر بالسفر فبستطاعتها السفر
يعني توصيتك ما لها داعي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54818 ] نشر منذ 52 دقيقة
جعلتس باالفشيله وعدم النجاح ، دام هذي توصياتس ,,
,, ايش قلة الحياء والتفسخ هذي ……..؟
,, احترمي وطبقي تعاليم الهدي المحمدي ، على نبينا افضل الصلاة والسلام ,,
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 41 دقيقة
احسن جعلها ماتنجح يارب
الله يستر من قراراتك مالقيتي شي يساعد المواطن غير هالقرار خيبك الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 35 دقيقة
لن ننجح وفينا المندس والمتسعود الغير ناصح للبلد..
الشاعر[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 35 دقيقة
المراءة الشريفة العفيفة لاتنظر لتلك التفاهات
ياللي مدري شسمك ومن اي بحر اتيتي
اتقي الله وتذكري القبر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4608 ] نشر منذ 35 دقيقة
درنديرني ماعليها شرهه
..الغاوي..[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 29 دقيقة
المجنسين كيف يجلوهم في مجلس الشورى درندري ياحكومتنا مجلس الشورى لابد يكون سعودي الاصل
هولاء المجنسين الا من رحم الله عيونهم كيف تفسد المراه جعل عيونهم بالوخز
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4530 ] نشر منذ 19 دقيقة
المسلم والمسلمه لو تصدر ضده جميع قرارات العالم وتكون كل التوصيات في غير صالحه لايهمه-لانه من تلقاء نفسه سوف يطبق تعاليم الاسلام على نفسه حتى لو كان عائش في بلد اليهود يعبد ربه وفق تعاليم اسلامه-ونحن والحمد لله في بلد مهبط الوحي نتمنى ان تكون كل قراراتنا مواتيه للاسلام وتعاليمه-