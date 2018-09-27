بالفيديو.. منذ عمله كمؤذن.. مُعمر لم يتخل عن الآذان طوال 120 عامًا
أظهر مقطع فيديو متداول، قيام مسن عمره 120 عامًا، وهو لازال يردد الأذان عند كل صلاة مثلما اعتاد أن يفعل طول عمره حينما عمل مؤذناً.
وأوضح المقطع ،المعمر سعد بن عمر آل عاطف القحطاني، وهو يؤذن بصوته العذب كما لو أنه يؤذن بأحد المساجد.
وبالرغم من كبر سنه فإنه لم ينس الأذان في اليوم الواحد 5 مرات في مواعيد الصلاة.
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 2 ساعتين
فليس هناك أحسن ممن يدعوا إلى الله ويعمل صالحاً ٠
alfahd42[ عدد التعليقات: 19023 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكتب اجره ولا يحرمنا من حسن الخاتمه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4532 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احسن خاتمتنا وخاتمته يارب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54823 ] نشر منذ 1 ساعة
الله اكبر .. من شب على شي شاب عليه ,,
,, اللهم اني اسألك حسن الخاتمه لنا وله ولكل عبدٍ مسلم موحد .. آمين ,,
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 1 ساعة
* ماشاء الله تبارك الله عليك ياعم سعد القحطاني والله يطول في عمرك ومأجور علَي تقوم فية *
زائر[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 1 ساعة
قول الله يحسن له الخاتمه————- العمر 120 ماشاء الله و الحمد لله
*****أســــــــــــــير بغرااامك*****[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 39 دقيقة
من شبّ عى شيء شاب عليه…………
Reem[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يسعده