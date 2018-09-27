بالفيديو.. منذ عمله كمؤذن.. مُعمر لم يتخل عن الآذان طوال 120 عامًا

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، قيام مسن عمره 120 عامًا، وهو لازال يردد الأذان عند كل صلاة مثلما اعتاد أن يفعل طول عمره حينما عمل مؤذناً.

وأوضح المقطع ،المعمر سعد بن عمر آل عاطف القحطاني، وهو يؤذن بصوته العذب كما لو أنه يؤذن بأحد المساجد.

وبالرغم من كبر سنه فإنه لم ينس الأذان في اليوم الواحد 5 مرات في مواعيد الصلاة.