قمر اللبنانية ترد على منتقدي صورتها المثيرة: ” إذا بتحجب بتنتقدوني “

أماني الغامدي(صدى):

استنكرت الفنانة اللبنانية قمر، الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها بعد نشر صورتها المثيرة التي نشرتها أمس الأربعاء ، بموقع ” انستقرام ” .

ونشرت قمر صورة توضيحية مقربة للصورة المثيرة للجدل ، معلقة : ” شو عم تنتقدوا؟! لك أنا إذا بتحجب بتنتقدوني.. إلى كل المنتقدين ذوي العقد النفسية.. قبل ما تحكموا وتهاجموا وتشوفوا كل شي غلط، ركزوا بالأول لأن عيوبكم ما تشوفوها إلا بغيركم ” .

وكانت الفنانة اللبنانية نشرت صورة ظهرت فيها وكأنها عارية تمامًا، لكنها ترتدي ملابس بلون الجسم.