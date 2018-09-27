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  3. قمر اللبنانية ترد على منتقدي صورتها المثيرة: ” إذا بتحجب بتنتقدوني “

قمر اللبنانية ترد على منتقدي صورتها المثيرة: ” إذا بتحجب بتنتقدوني “

قمر اللبنانية ترد على منتقدي صورتها المثيرة: ” إذا بتحجب بتنتقدوني “
أماني الغامدي(صدى):

استنكرت الفنانة اللبنانية قمر، الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها بعد نشر صورتها المثيرة التي نشرتها أمس الأربعاء ، بموقع ” انستقرام ” .

ونشرت قمر صورة توضيحية مقربة للصورة المثيرة للجدل ، معلقة : ” شو عم تنتقدوا؟! لك أنا إذا بتحجب بتنتقدوني.. إلى كل المنتقدين ذوي العقد النفسية.. قبل ما تحكموا وتهاجموا وتشوفوا كل شي غلط، ركزوا بالأول لأن عيوبكم ما تشوفوها إلا بغيركم ” .

وكانت الفنانة اللبنانية نشرت صورة ظهرت فيها وكأنها عارية تمامًا، لكنها ترتدي ملابس بلون الجسم.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19918 ] نشر منذ 2 ساعتين

معاها حق البنت تعمل دعايه لنفسها فالمفروض ما احد ينحشر في حياتها

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 58 دقيقة

ابو عمار هذا فلسطيزي تعليقاته نتنه تمثل تربيته الله يحشرك معها

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