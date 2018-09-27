تغريم ممثلة عربية شهيرة 100 ألف درهم بسبب مقطع فيديو بـ ” سناب شات “

أماني الغامدي(صدى):

غرمت محكمة النقض في أبوظبي، أمس الأربعاء، ممثلة عربية شهيرة مبلغ وقدره 100 ألف درهم، عن تهمة استخدام الإنترنت في الاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الممثلة إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص وتصوير مقطع فيديو له ،ونشرته عبر تطبيق ” سناب شات ” .

وشاهد المقطع نحو مليون و200 ألف شخص من رواد مواقع التواصل، وعليه طالب محامي الممثلة ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، موضحاً أن تصوير المدعي تم بعلمه وبمعرفته.

وقضت محكمة أول درجة بتغريم الممثلة، مع الأمر بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وألزمتها بالرسوم.