كان ينوي مغادرة الشركة قبيل وفاته.. تفاصيل آخر أيام مدير ” كهرباء فرسان ” المغدور به

تركي السالم(صدى):

على خلفية الواقعة المأساوية التي راح ضحيتها مدير مكتب كهرباء فرسان على يد فلبيني، روى أحد منسوبي شركة الكهرباء سابقًا، تفاصيل آخر حديث دار بينه وبين زميله الراحل.

وأوضح المهندس عيسى عجيبي، أن زميله كان يفكر في مغادرة الشركة قبل مقتله بيوم، مشيرا إلى أن المجني عليه اتصل به ليبشره بعرض قُدم له لشراء المتبقي من خدماته؛ إذ إنه شارف على التقاعد.

وأشار إلى أن الراحل كان مترددًا في قبول العرض ومغادرة الشركة، لافتًا إلى أنه أشار عليه بالاستمرار، وعدم القبول بحكم قرب تقاعده.

يذكر أن وافدًا فلبيني الجنسية، كان قد قتل مدير مكتب كهرباء جزيرة فرسان، وموظف متعاقد من جنسية باكستانية، ثم أُصيب أثناء مقاومته الأمن، ولقي مصرعه.

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