بالصور.. فريق إيطالي يستبدل أطفال جمع الكرات بفتيات حسناوات

نواف السالم(صدى):

تعرض نادي ” فيرتوس فيتشنزا ” المنافس بالدرجة الثالثة الإيطالية لانتقادات حادة، وهجومًا لاذعًا، وذلك بعد استبدال أطفال جمع الكرات بفتيات حسناوات يرتدين سراويل قصيرة.

وبعد الهجوم الكبير، أصدر النادي بيانًا توضيحيًا قال فيه : ” كانت هذه مبادرة من النادي لتدعيم الرياضة النسائية ولم يكن مقصودًا السماح بتعرض الفتيات لانتقادات غير مستحقة ” .

وأضاف البيان : ” والملابس التي ترتديها الفتيات هي الشائعة في الحياة اليومية للمراهقات ” .