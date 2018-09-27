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بالصور.. فريق إيطالي يستبدل أطفال جمع الكرات بفتيات حسناوات

بالصور.. فريق إيطالي يستبدل أطفال جمع الكرات بفتيات حسناوات
نواف السالم(صدى):

تعرض نادي ” فيرتوس فيتشنزا ” المنافس بالدرجة الثالثة الإيطالية لانتقادات حادة، وهجومًا لاذعًا، وذلك بعد استبدال أطفال جمع الكرات بفتيات حسناوات يرتدين سراويل قصيرة.

وبعد الهجوم الكبير، أصدر النادي بيانًا توضيحيًا قال فيه : ” كانت هذه مبادرة من النادي لتدعيم الرياضة النسائية ولم يكن مقصودًا السماح بتعرض الفتيات لانتقادات غير مستحقة ” .

وأضاف البيان : ” والملابس التي ترتديها الفتيات هي الشائعة في الحياة اليومية للمراهقات ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 56 دقيقة

عندهم عادي متعودين على هـ المناظر لوكان عندهم محترف عربي يسجل من منتصف الملعب هههههههههه يتميلح

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