قيادي بالحرس الثوري يحمل الإيرانيين مسؤولية الحصار بسبب انتخابهم روحاني لولاية ثانية

حمود العنزي (صدى):

حمّل قيادي بارز في الحرس الثوري، الشعب الإيراني، مسؤولية الحصار والعقوبات التي تتعرض لها البلا، قائلا : ” الشعب يتحمل مسؤولية الحصار والعقوبات بسبب إعادة انتخاب حسن روحاني رئيسًا للبلاد لولاية ثانية ” .

وقال مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية، العميد محمد رضا نقدي، في خطاب له أمام حشد من قوات “ البسيج ” في مدينة كردستان غرب إيران: ” عدم انتخاب المسؤولين ورجال الدولة الذين يحملون القيم الثورية، أوصلنا إلى هذه المرحلة الصعبة ” .

واعترف قائلا : ” البلاد تواجه مشكلة مالية واقتصادية وبطالة، والشعب ساهم في هذه المشكلة من خلال عدم التصويت للشخصيات التي تحمل برامج اقتصادية وسياسية ” ، مضيفًا: ” العديد يدلون بأصواتهم في الاقتراع للشخصيات الأكثر ثراء في المجتمع، وهذا هو السبب في أنهم لا يفهمون ألم الناس لأجل تلبية احتياجاتهم ” .