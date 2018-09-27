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قيادي بالحرس الثوري يحمل الإيرانيين مسؤولية الحصار بسبب انتخابهم روحاني لولاية ثانية

قيادي بالحرس الثوري يحمل الإيرانيين مسؤولية الحصار بسبب انتخابهم روحاني لولاية ثانية
حمود العنزي (صدى):

حمّل قيادي بارز في الحرس الثوري، الشعب الإيراني، مسؤولية الحصار والعقوبات التي تتعرض لها البلا، قائلا : ” الشعب يتحمل مسؤولية الحصار والعقوبات بسبب إعادة انتخاب حسن روحاني رئيسًا للبلاد لولاية ثانية ” .

وقال مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية، العميد محمد رضا نقدي، في خطاب له أمام حشد من قوات “ البسيج ” في مدينة كردستان غرب إيران: ” عدم انتخاب المسؤولين ورجال الدولة الذين يحملون القيم الثورية، أوصلنا إلى هذه المرحلة الصعبة ” .

واعترف قائلا : ” البلاد تواجه مشكلة مالية واقتصادية وبطالة، والشعب ساهم في هذه المشكلة من خلال عدم التصويت للشخصيات التي تحمل برامج اقتصادية وسياسية ” ، مضيفًا: ” العديد يدلون بأصواتهم في الاقتراع للشخصيات الأكثر ثراء في المجتمع، وهذا هو السبب في أنهم لا يفهمون ألم الناس لأجل تلبية احتياجاتهم ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19918 ] نشر منذ 1 ساعة

المتسبب في مشاكل ايران هو الخامنئي ونظامه الارهابي
اما روحاني فما هو الا طرطور لا يحل و لا يربط مثل حاكم جزيرة شرق سلوى

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