امرأة تخطف رجلًا وتسلمه للشرطة بعد تعذيبه

أبو ظبي(صدى):

وجهت النيابة العامة في دبي تهمة خطف رجل، لامرأة بالتعاون مع اثنين آخرين، وتعذيبه بدنيًا، وضربه وإجباره على السير 6 ساعات إلى مركز الشرطة لتسليمه.

ويأتي ذلك إثر خلافات مالية بين المرأة والمجني عليه، فيما سجل المتهم الثاني بهاتفه واقعة ضرب المجني عليه وسحبه من قميصه.

وحاول المجني عليه الهرب أكثر من مرة، لكن المتهمة أمسكته ،وسحبته إلى مركز الشرطة، واعتدوا عليه ضربًا في أماكن مختلفة من جسده، وجرته المرأة فيما صوره المتهم الثاني بهاتفه.

وقال المتهم الثاني إن المرأة اتصلت به وطلبت منه الحضور، وأمسكا بالمجني عليه، وحدثت مشادة كلامية بين الرجل والمرأة، التي بادرت بصفعه على وجهه، وطلبت منه أن يرافقهم لمركز الشرطة، وحاول الهرب أكثر من مرة.

وذكرت المتهمة أنها كانت تبحث عن المجني عليه، وأخبرها المتهم الأول أنه التقاه، فطلبت منه الإمساك به، لكنه خاف، فلحقت به برفقة المتهم الثاني، وصفعته وجرته إلى مركز الشرطة.

وأحالت النيابة العامة المرأة إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف رجل،وتعذيبه بدنيًا، وضربه.