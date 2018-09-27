شاب يعقد قرانه تحت أعماق المياة وسط الشعاب المرجانية

القاهرة(صدى):

أظهر حفل زفاف غريبًا وغير تقليدي، وسط البحر والشعاب المرجانية والأسماك الملونة، حيث أقامه شاب مصري، وألبس المدعوين والشيخ الذي عقد القران أسطوانات أكسجين وغاصوا معه تحت الماء.

وظهر العريس مع عروسه البريطانية وهما يغوصان في البحر بمنطقة اللايت هوس بدهب، وألبس عروسه خاتم الزواج تحت الماء، ورقص معها بين الأسماك والشعاب المرجانية النادرة.