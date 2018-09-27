” صحة مكة ” توضح أسباب إحتماليات تأخر راتب سبتمبر

نايف السالم(صدى):

أعلنت صحة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، في رسالة بثتها لمنسوبيها، أنه نظرًا لأن راتب شهر سبتمبر الحالي سيكون أول راتب يتم إعداده عن طريق نظام ” موارد ” فإنه قد تظهر ملاحظات من حيث المبالغ أو تأخر وصولها إلى الحسابات.

ودعت ” صحة مكة ” ، من تظهر لديه مشكلة من منسوبي الخدمة المدنية، بسرعة رفع المشكلة إلى البريد الإلكتروني، دون مراجعة قسم الرواتب والاستحقاقات بالمديرية.

وطالبت ” منسوبي التشغيل الذاتي ” ، بمراجعة قسم الرواتب والاستحقاقات بالمستشفيات.