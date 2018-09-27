” صحة مكة ” توضح أسباب إحتماليات تأخر راتب سبتمبر
أعلنت صحة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، في رسالة بثتها لمنسوبيها، أنه نظرًا لأن راتب شهر سبتمبر الحالي سيكون أول راتب يتم إعداده عن طريق نظام ” موارد ” فإنه قد تظهر ملاحظات من حيث المبالغ أو تأخر وصولها إلى الحسابات.
ودعت ” صحة مكة ” ، من تظهر لديه مشكلة من منسوبي الخدمة المدنية، بسرعة رفع المشكلة إلى البريد الإلكتروني، دون مراجعة قسم الرواتب والاستحقاقات بالمديرية.
وطالبت ” منسوبي التشغيل الذاتي ” ، بمراجعة قسم الرواتب والاستحقاقات بالمستشفيات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54794 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب …