بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح هل من مات بحادث سيارة شهيد؟

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، مساء الأربعاء، هل من مات بحادث سيارة يعتبر من الشهداء.

وقال ” الخثلان ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة: ” يرجى ذلك، يرجى أن يكون من الشهداء؛ لأن الحديث النبوي يقول أن من الشهداء المطعون والمبطون وصاحب الهدم ” .

وأضاف: ” أن صاحب الهدم هو من وقع عليه جدار فمات، كذلك فإن من مات في حادث سيارة يشبه صاحب الهدم فيرجى أن يكون من الشهداء ” .