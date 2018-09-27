بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح هل من مات بحادث سيارة شهيد؟
أوضح الشيخ سعد الخثلان، مساء الأربعاء، هل من مات بحادث سيارة يعتبر من الشهداء.
وقال ” الخثلان ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة: ” يرجى ذلك، يرجى أن يكون من الشهداء؛ لأن الحديث النبوي يقول أن من الشهداء المطعون والمبطون وصاحب الهدم ” .
وأضاف: ” أن صاحب الهدم هو من وقع عليه جدار فمات، كذلك فإن من مات في حادث سيارة يشبه صاحب الهدم فيرجى أن يكون من الشهداء ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54794 ] نشر منذ 6 دقائق
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,