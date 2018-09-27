  • الأربعاء 26

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح هل من مات بحادث سيارة شهيد؟

بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح هل من مات بحادث سيارة شهيد؟

بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح هل من مات بحادث سيارة شهيد؟
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، مساء الأربعاء، هل من مات بحادث سيارة يعتبر من الشهداء.

وقال ” الخثلان ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة: ” يرجى ذلك، يرجى أن يكون من الشهداء؛ لأن الحديث النبوي يقول أن من الشهداء المطعون والمبطون وصاحب الهدم ” .

وأضاف: ” أن صاحب الهدم هو من وقع عليه جدار فمات، كذلك فإن من مات في حادث سيارة يشبه صاحب الهدم فيرجى أن يكون من الشهداء ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 54794 ] نشر منذ 6 دقائق

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *