توضيح من الجوازات عن إمكانية إجراء العسكريين ” ترانزيت ” خلال السفر
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن إمكانية العسكريين ” ترانزيت ” خلال رحلة سفر خارجية.
وقال أحد المواطنين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أنا عسكري وحصلت على إجازة خارجية إلى إندونيسيا، وكاتب بالوثيقة إندونيسيا، ورحلتي ترانزيت عمان.. هل هناك مشكلة؟ ” .
من جانبه، ردَّ حساب الجوازات عليه قي تغريدة قائلًا : ” يرجى التقيد بما هو مسجل لديكم ” .
وليد السنيدي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 30 دقيقة
يرجى التقيد بما لديكم
السؤال هل هو طلع ام لا؟