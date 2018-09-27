توضيح من الجوازات عن إمكانية إجراء العسكريين ” ترانزيت ” خلال السفر

عادل الحربي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن إمكانية العسكريين ” ترانزيت ” خلال رحلة سفر خارجية.

وقال أحد المواطنين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أنا عسكري وحصلت على إجازة خارجية إلى إندونيسيا، وكاتب بالوثيقة إندونيسيا، ورحلتي ترانزيت عمان.. هل هناك مشكلة؟ ” .

من جانبه، ردَّ حساب الجوازات عليه قي تغريدة قائلًا : ” يرجى التقيد بما هو مسجل لديكم ” .