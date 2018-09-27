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توضيح من الجوازات عن إمكانية إجراء العسكريين ” ترانزيت ” خلال السفر

توضيح من الجوازات عن إمكانية إجراء العسكريين ” ترانزيت ” خلال السفر
عادل الحربي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن إمكانية العسكريين ” ترانزيت ” خلال رحلة سفر خارجية.

وقال أحد المواطنين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أنا عسكري وحصلت على إجازة خارجية إلى إندونيسيا، وكاتب بالوثيقة إندونيسيا، ورحلتي ترانزيت عمان.. هل هناك مشكلة؟ ” .
من جانبه، ردَّ حساب الجوازات عليه قي تغريدة قائلًا : ” يرجى التقيد بما هو مسجل لديكم ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 30 دقيقة

يرجى التقيد بما لديكم
السؤال هل هو طلع ام لا؟

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