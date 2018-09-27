إيلاف: 7 وظائف إدارية شاغرة للجنسين في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة ” إيلاف ” المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، اليوم الأربعاء، عن توافر وظائف إدارية للسعوديين والسعوديات من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من ” مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” وكيل مركز خدمة الضيوف (للنساء)، تنفيذي مبيعات (عدد 3 وظائف/ جدة)، موظفة خدمة عملاء (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة)، منسق عمليات (المدينة المنورة).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .