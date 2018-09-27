النيابة تحقق مع 3 متهمين لإطلاقهم النيران على استراحة رئيس محكمة الليث

علي القحطاني(صدى):

أعلنت النيابة العامة بمحافظة الليث، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق موسع مع ثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في إطلاق نار على استراحة رئيس المحكمة العامة بالليث، في شهر شعبان العام الماضي، ما أدى لقتل ثلاثة رؤوس من الأغنام بـ14 طلقة نارية.

وأوضحت ” مصادر ” ، أن شرطة الليث ألقت القبض اليوم على ثلاثة مواطنين متهمين في قضية إطلاق النار على استراحة رئيس محكمة الليث، بعد أن تقدم الأخير ببلاغ ضدهم لتوافر معلومات تفيد بتورطهم في الحادث.

وأشارت ” المصادر ” إلى أنه تم إحالة المتهمين للنيابة العامة التي فتحت تحقيق موسع معهم فيما نُسب إليهم، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة للتحقيق بالحادث.

وتعود ” الواقعة ” لشهر شعبان من العام الماضي، عندما تقدم رئيس محكمة الليث العامة ببلاغ إلى الجهات الأمنية بالمحافظة، يفيد بتعرض مقر استراحته الواقعة جنوب شرقي الليث، التي يستخدمها للتنزه هو وعائلته وبها حظيرة أغنام إلى إطلاق نار، نتج منه قتل ثلاثة من الأغنام بـ14 طلقة نارية.

ولم يكن ” القاضي ” موجودًا وقت إطلاق النار، فيما لاذ الجاني بالفرار على الفور بعد أن أثار الذعر في نفوس العمال داخل الاستراحة.