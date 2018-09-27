آرسنال يطرد برينتفورد من كأس رابطة المحترفين

نواف السالم(صدى):

اكتسح نادي آرسنال، منافسه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليتأهل إلى الدور الـ16.

وأحرز داني ويلبيك الهدف الأول في المباراة قبل مرور 5 دقائق على بدايتها، ومن ثم سجَّل هدفًا آخر في الدقيقة الـ37، لينتهي الشوط الأول بفوز آرسنال بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أحرز ألان جادج هدف برينتفورد الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ58، قبل أن يعزز فوز آرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت القاتل.