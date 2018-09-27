هزيمة مذلة لبرشلونة من متذيل الليجا

نواف السالم(صدى):

نجح فريق ليجانيس، في الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف؛ ضمن مواجهات الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وافتتح فيليب كوتينيو أهداف المباراة بعد 12 دقيقة من البداية؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة خارج الديار.

وفي الشوط الثاني، عادل ” الزهار ” نتيجة المباراة في الدقيقة 52؛ ولم ينتهي الأمر بعد حيث جاء هدف قلب الطاولة بعدها بدقيقة عن طريق أوسكار رودريجيز.

وبتلك النتيجة يحصد ليجانيس أول فوز له في الدوري ليرفع رصيده إلى النقطة رقم 4 في المركز السابع عشر؛ وتوقف رصيد برشلونة عند 13 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا.