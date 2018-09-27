خادم الحرمين يوجه بإبقاء مسجد قباء مفتوحًا طوال اليوم

نايف السالم(صدى):

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -، بإبقاء مسجد قباء بالمدينة المنورة مفتوحًا طوال اليوم والليلة على مدار 24 ساعة.

أعلن ذلك الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب المسجد، حيث أوضح أن خادم الحرمين طلب من القائمين على المسجد التيسير على الزوار، كي يستطيعوا أن يزوروا المسجد في أي وقت.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد زار مسجد قباء، مساء الأربعاء، وصلى فيه ركعتين، كما دشَّن عدداً من المشروعات في المدينة النبوية المنورة.