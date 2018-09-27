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أنباء عن تصفية 3 إرهابيين في مداهمة أمنية بالقطيف

أنباء عن تصفية 3 إرهابيين في مداهمة أمنية بالقطيف
نايف السالم(صدى):

تناقلت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بنجاح قوات أمن الدولة في تصفية 3 عناصر إرهابية خلال مداهمة أمنية بالقطيف.

وذكر حساب الردع السعودي على موقع ” تويتر ” : ” بتوفيق من الله نجح أبطالنا البواسل في قوات أمن الدولة في تنفيذ مداهمة أمنية ناجحة اليوم بحي الشويكه بمحافظة القطيف ” .

وأكد الحساب أن المداهمة الأمنية أسفرت عن هلاك ثلاثة عناصر إرهابية، فيما ينتظر أن يصدر بيانًا من أمن الدولة لتوضيح ملابسات الواقعة أو نفيها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 54794 ] نشر منذ 13 دقيقة

الحمد لله ,,

,, ومن مات من الإرهابيين ، الى جهنم بإذن الله ,,

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