أنباء عن تصفية 3 إرهابيين في مداهمة أمنية بالقطيف

نايف السالم(صدى):

تناقلت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بنجاح قوات أمن الدولة في تصفية 3 عناصر إرهابية خلال مداهمة أمنية بالقطيف.

وذكر حساب الردع السعودي على موقع ” تويتر ” : ” بتوفيق من الله نجح أبطالنا البواسل في قوات أمن الدولة في تنفيذ مداهمة أمنية ناجحة اليوم بحي الشويكه بمحافظة القطيف ” .

وأكد الحساب أن المداهمة الأمنية أسفرت عن هلاك ثلاثة عناصر إرهابية، فيما ينتظر أن يصدر بيانًا من أمن الدولة لتوضيح ملابسات الواقعة أو نفيها.