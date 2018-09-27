هاتف ” مودريتش ” يثير دهشة المغردين

أميره خالد(صدى):

أثارت صورة إلتقطت للاعب الكرواتي ” لوكا مودريتش ” صاحب لقب أفضل لاعب بالعالم، تعجب ودهشة المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تحدثه بالهاتف قبيل حصوله على الجائزة.

تناسى الجميع فوز النابغة الكرواتي بتلك الجائزة المرموقة وحصده الجائزة تلو الأخرى، وبدأوا يتحدثون عن الهاتف الذي لايزال اللاعب الفذ يملكه.

وأبدى ” المغردين ” ، اندهاشهم من أن ” مودريتش ” لا يزال يستخدم هاتفًا قديمًا من طراز ” I Phone 5s ” ، بالرغم من أنه مليونير بالغ الثراء بفضل الدخل الذي يحصل عليه من ناديه الإسباني، إضافة لدخله من عقود الرعاية وبيع حقوق صورته وغيرها من مصادر الدخل.

وفي هذا الإطار وجه أحد المغردين بمواقع التواصل رسالة إلى لوكا لفت فيها نظره إلى أنه صدرت طرازات أكثر تطورًا من هاتفه، منها ” iPhone Xs وiPhone Xr وiPhone Xs Max ” ، وقال آخر إن أفضل لاعب في العالم الذي فاز بدوري الأبطال الأوروبي، ووصل بمنتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم يستخدم هاتف ” I Phone 5s ” ، بينما بعض الفتيات في المرحلة الابتدائية يطلبن من آبائهن هاتف ” iPhone 7 ” .