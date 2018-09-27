شركة الزامل القابضة توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة مجموعة الزامل القابضة، وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام، مبينة أن الوظائف المتاحة على مسمى مهندس مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، وإدارة الأعمال)، أو أي من المجالات ذات الصلة، و مهندس تقدير (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المسح الكمي، الهندسة المدنية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

وأضافت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2018م، نشيرة إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .