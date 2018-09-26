بالصور.. محافظ خميس مشيط يرعى إحتفال أهالي المحافظة بمناسبة الذكرى 88 لتوحيد المملكة

محمد بن طحيطح (صدى):

رعى محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط إحتفال أهالي محافظة خميس مشيط بمناسبة الذكرى ٨٨ لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه . وفور وصول سعادة المحافظ قام بكتابة كلمة تذكارية بهذهه المناسبة .ثم بدأت مسيرة الخيول العربية والتي بلغت ثلاثون خيّال والسيارات القديمة التراثية والتي بلغت أربعون سيارة بالإضافة إلى الدبابات النارية ودوريات الأمن والمرور والدفاع المدني والتي شاركت بالمسيرة أمام راعي الحفل والحضور .

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى سعادة محافظ خميس مشيط كلمته بهذه المناسبة قائلا فيها. أيها الإخوان والأخوات الحضور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .إشراقة المجد ووعد الغد وبوابة الأمل وفجر جديد اسيقضت عليها الرياض عاصمة المجد فجر الخامس من شوال سنة ١٣١٩ للهجرة بدخول المؤسس الباني جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ورجاله الرياض عاصمة الملوك آباءه وأجداده أئمة الدولتين السعوديتين الأولى والثانية فاتحين منصورين معلناً بذلك بداية فجراً جديدا وكان قد إتبع جلالته أسلوباً وخططا عبقرية لتوحيد المجتمع وإنشاء مجتمعات حضارية ودمج البادية بالحاضرة .

إن بلادنا وبكل فخر واسطة بعقد الأوطان كانت ومازالت وستبقى بإذن الله كيف لا وهي تحتضن على ترابها قبلة المسلمين ومسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أولاها قادة هذه البلاد منذ المؤسس وأبناءه الملوك إلى عصر سلمان الحزم والعزم ولي أمر المسلمين وإمامهم سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين كل عناية وإهتمام من حيث العمارة والتوسعة وتهيئتها للحجاج والمعتمرين من كل أنحاء المعمورة فلله الحمد والمنة على نعمة الملكة العربية السعودية ولله الحمد على نعمة حكامنا آل سعود والحمدلله على نعمة هذا الشعب العظيم الملتف حول قيادته إلتفاف السوار بالمعصم .حفظ الله بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وسدد الله رمي أبطالنا حراس البلاد والعباد وهم يسطّرون ملاحم بطولة ومجد للذود عن أغلى وطن وفي الختام نقول دام عزك ياوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بعد ذلك ألقى الشاعر ابراهيم المليكي قصيدة وطنية ثم قدم الشاب حسام علي الشهري نص نثري عن الوطن وإنجازاته تلى ذلك انشوده استعراضيه للإطفال قدمتها فرقة نجوم فراشات السعادة ثم أوبريت وطني بمشاركة فرقة شهران وفي ختام الإحتفال أطلقت البالونات والألعاب النارية في سماء الحفل إبتهاجاً بهذه المناسبة .

وقد حضر الحفل الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط محافظ خميس مشيط سابقاً والشيخ سعيد بن حسين بن مشيط شيخ شمل قبائل شهران ورئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي ومدير شرطة المحافظة العميد علي ال مرضي ومدراء الدوائر الحكومية ومدراء الجهات الأمنية. وأعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وأعضاء المجلس المحلي والبلدي وعدد من رجال الأعمال.

الجدير بالذكر أنه قد شهد الحفل حضور جمهور غفير من العوائل والشباب من أبناء وبنات محافظة خميس مشيط والمقيمين فيها ومن كافة أطياف المجتمع .