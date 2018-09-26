الربيعة: عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ غدًا

سعيد العجل(صدى):

انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله- تقرر إجراء عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني يوم غد الخميس 17 محرم 1440 الموافق 27/ 9 / 2018م.

أوضح ذلك معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم ، مبيناً أن التوأم إناث وعمرهما أربعة شهور ويبلغ وزن كل واحدة منهما 5.2 كيلوجرام و ملتصقتان بمنطقة أسفل البطن والحوض ولكل منهما أطراف سفلية مكتملة وتشتركان في منطقة الحوض وأسفل الجهاز الهضمي وكذلك الجهاز التناسلي والبولي .

وتوقع الدكتور الربيعة أن تستغرق العملية الجراحية 12 ساعة تُجرى على سبع مراحل يشارك فيها ما يقارب 25 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وثمن معالي الدكتور الربيعة اللفته الكريمة للقيادة الرشيدة التي دأبت على العمل الإنساني النبيل الذي عّم أرجاء المعموره ، مبينًا أن هذا البرنامج الإنساني خدم 21 دولة في ثلاث قارات ، وستسجل المملكة بإذن الله تعالى النجاح للعملية رقم 46 في فصل التوائم ، سائلا الله أن يكلل هذه العملية بالنجاح وأن يديم على الوطن الرخاء والازدهار.