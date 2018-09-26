محاربو السرطان بالشرقية يسجلون عبارات الولاء والمحبة للوطن

سعيد العجل(صدى):

سجل محاربو السرطان بالمنطقة الشرقية من الأطفال والمتعافيات من المرض عبارات الولاء والمحبة للوطن وقيادته الرشيدة في ذكرى اليوم الوطني ٨٨ حاملين الأعلام الخضراء وصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم فرحا بهذه المناسبة السعيدة ، وتأتي هذه الاحتفالية بتنظيم جمعية السرطان السعودية في مركز مي الجبر للكشف المبكر عن السرطان متضمنة العديد من الفعاليات الوطنية والتوعوية والترفيهية التي استهدفت مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي أن هذه الاحتفالية جاءت للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني مع محاربي السرطان بهدف مشاركتهم هذه المناسبة السعيدة وتفعيل مسئوليتهم المجتمعية تجاه الوطن من خلال تواجدهم كسفراء للجمعية بالتوعية والتثقيف ، مبينا أن الفعالية حملت شعار ” الوطن في قلوب محاربي السرطان ” بحضور مايقارب ٤٠ فردا من الأطفال والنساء المتعافين من أمراض السرطان وبالتعاون مع فريق تدفق التطوعي الذي بذل جهودا كبيرة لنجاح هذه الاحتفالية .

وأكد التركي أن احتفاء محاربو السرطان بذكرى اليوم الوطني تضمن العديد من الفقرات الوطنية من كلمات وأناشيد وقصائد إضافة لعمل جدارية حملت عبارات الولاء والمحبة من محاربي المرض تجاه الوطن وقيادته ، مشيرا إلى إقامة محاضرات توعوية وتثقيفية بمركز مي الجبر الخيري وإجراء الفحص خلال المناسبة للنساء عامة فوق سن الأربعين عن سرطان الثدي .