بالفيديو.. فتيات بجامعة حائل يبرمجن ربوت آلي يؤدي ” العرضة النجدية “

علي العنزي(صدى):

تمكنت طالبات من كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة حائل، من برمجة روبوت آلي، لأداء العرضة السعودية لأول مرّة بالجامعة، وذلك خلال احتفال الجامعة باليوم الوطني الـ٨٨.

وتفصيلا؛ قام 4 طالبات بالتدريب التعاوني في الجامعة، من تخصص هندسة حاسب وهندسة برمجيات وهن ” ريما السليمي، وعائشة حامد، وفائزة العجلان، وبنان فرهود ” ، وبإشراف من الدكتورة ” فيجيبريا ” ، بالتعبير عن حبهن للوطن في يومه الوطني بطريقة مميزة ومثيرة.

وأنشأن وبرمجن روبوتات تؤدي فن العرضة النجدية، التي تُعد أحد الفنون التي تشتهر بها المملكة، ونجحن بذلك، وتم عرضه اليوم أمام زائرات معرض كلية الحاسب.

استحسن الزائرات الفكرة والتقطن للعرض الصور والفيديوهات، وسط فرحة الجميع بذلك اليوم المتميز، وتلقت الطالبات شكر الجميع على تلك الفكرة المتميزة.