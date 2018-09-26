حساب المواطن يكشف إمكانية زيادة الدعم للمرة الثانية بعد تقديم اعتراض
كشف برنامج حساب المواطن، إمكانية زيادة الدعم للمستفيد للمرة الثانية بعد تقديم اعتراض.
وقال أحد المواطنين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قدمت اعتراض وزاد الدعم بـ40 ريالاً.. هل يمكن أن يزيد الدعم في حال الاعتراض مرةً أخرى؟ ” .
وردّ حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج على المواطن قائلًا : ” يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54794 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجيب الخير ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31947 ] نشر منذ 1 ساعة
امنت بالله