حساب المواطن يكشف إمكانية زيادة الدعم للمرة الثانية بعد تقديم اعتراض

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، إمكانية زيادة الدعم للمستفيد للمرة الثانية بعد تقديم اعتراض.

وقال أحد المواطنين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قدمت اعتراض وزاد الدعم بـ40 ريالاً.. هل يمكن أن يزيد الدعم في حال الاعتراض مرةً أخرى؟ ” .

وردّ حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج على المواطن قائلًا : ” يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ” .