  • الأربعاء 26

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حساب المواطن يكشف إمكانية زيادة الدعم للمرة الثانية بعد تقديم اعتراض

حساب المواطن يكشف إمكانية زيادة الدعم للمرة الثانية بعد تقديم اعتراض

حساب المواطن يكشف إمكانية زيادة الدعم للمرة الثانية بعد تقديم اعتراض
نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، إمكانية زيادة الدعم للمستفيد للمرة الثانية بعد تقديم اعتراض.

وقال أحد المواطنين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قدمت اعتراض وزاد الدعم بـ40 ريالاً.. هل يمكن أن يزيد الدعم في حال الاعتراض مرةً أخرى؟ ” .

وردّ حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج على المواطن قائلًا : ” يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ” .


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 54794 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجيب الخير ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *