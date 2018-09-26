أمير عسير يرعى حفل انطلاق ملتقى ” بيبان ” في نسخته الثالثة

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير مساء اليوم أعمال ملتقى ” بيبان عسير ” لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق رؤية المملكة 2030.

وذلك في مركز أبها الدولي للمعارض .

وفور وصول سموه تجول في أجنحة و أبواب الملتقى التي شملت التدريب, والفرص, والجهات الحكومية, ومنشآت, وسوق ، واستمع سموه لشرح مفصل عن مايتم الاستفادة منه وإيجاد وتعزيز فرص العمل وتدريب الشباب والفتيات.

بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة عسير إلى مقر الحفل المقام بهذه المناسبة الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” .

وبديء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم شاهد الجميع عرضاً لفيلماً تعريفياً استعرض خلاله برامج ومبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” وما تختص به من أعمال وفرص تدريبية تعزز من مقومات النجاح لقطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المستقبلية.

بعد ذلك ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد كلمة رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه والحضور ، مشيرًا إلى أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، يعمل على اتاحة الفرصة للشباب والفتيات لإيجاد شبكة تواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت ، الأمر الذي يعزز من فرص النجاح، ويسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ورواد الأعمال في المنطقة، بضرورة تنمية أعمالهم التجارية وتطويرها لتساعد على إيجاد مزيد من فرص العمل .

واختتم المهندس الرشيد كلمته بالشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، على ما يقدمانه من دعم وتسهيل حتى يخرج الملتقى بالصورة المرجوة، التي تخدم إيجاد الفرص الاستثمارية والتجارية لشباب وشابات الوطن في المنطقة .

عقب ذلك استعرض الملتقى عدداً من قصص النجاح والإنجازات في ” ملتقى بيبان ” بنسختيه الأولى والثانية .

بعدها ألقى الشريك الإستراتيجي للملتقى المهندس عبدالرحمن عداس كلمة أوضح خلالها أنه سيتم تركيز كافة الجهود للمساهمة في تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030 والسعي بكل قوة لتحقيق توجهات قيادة المملكة الحكيمة، وتطلعات شبابنا .

مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى توسيع حجم السوق المحلية بشكل مستدام، وخلق العديد من فرص العمل للشباب السعودي .

وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير منطقة عسير عدداً من شركاء النجاح بالملتقى ، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي ورجال الأعمال ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة .